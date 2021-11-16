Прививка от коронавируса избавит "контактных" россиян от изоляции

Граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса в течение полгода не будут подлежать изоляции в случае контакта с больным, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Изоляции (в случае контакта с заболевшим) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - сказано в документе.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 17 ноября.