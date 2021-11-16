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Президент Казахстана встретился с Новаком и Оверчуком

сайт Акорды
сайт Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял российских вице-премьеров Александра Новака и Алексея Оверчука. Такое сообщение опубликовано на сайте Акорды.

В нем говорится, что участники переговоров рассмотрели "перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС".

Кроме того, Токаев, Новак и Оверчук коснулись актуальных аспектов сотрудничества Москвы и Нур-Султана, связанных с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспорта и логистики, а также взаимным признанием паспортов вакцинации.

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