В канун "Гиоргобы" В Грузии добавят внутренние авиарейсы

В канун праздника "Гиоргоба" грузинские авиаторы выполнят дополнительные внутренние авиарейсы в Батуми, Местию и Амбролаури, - сообщает Объединение аэропортов Грузии.

"В связи с высоким спросом 20 ноября будет назначен один дополнительный рейс из Тбилиси в Батуми и обратно, а также в направлении Натахтари-Местия-Натахтари. Непосредственно на "Гиоргоба" 23 ноября назначен один рейс по направлениям Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Натахтари-Местия-Натахтари и Натахтари-Амбролаури-Натахтари", - говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

Напомним, День Святого Георгия отмечается в Грузии 23 ноября и официально объявлен нерабочим.