Союзное государство обретет общий символ

Ведется работа над созданием общего символа Союзного государства России и Беларуси, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы уже работаем над этим. Есть такое поручение, данное нам в ходе Высшего государственного совета. Такое же решение было поддержано в рамках заседания союзного совета министров", - пояснил он.

Мезенцев отметил, что "вряд будет животное" станет символом, скорее это будет нечто из давней общей истории. "Ищем символ из совместной истории. Может быть, не только современной. Может быть, той, которая уводит нас в глубокие века", - рассказал министр.

Военная доктрина Союзного государства, концепция миграционной политики и 28 союзных программ были приняты 4 ноября 2021 года.