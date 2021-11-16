Житель Чечни украл кабель у односельчанина и раскаялся

Мужчина, похитивший кабель у односельчанина, явился с повинной в Чечне. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

В ОМВД по Надтеречному району с явкой с повинной обратился житель населенного пункта Братское, 1960 г.р.

Он признался, что похитил металлический кабель длиной 100 м с территории домовладения своего односельчанина.

Украденное он сбыл на металлобазе в Северной Осетии за 16 тыс рублей.

"В содеянном мужчина раскаивается. Ведется проверка", - уточнили в МВД.