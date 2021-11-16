На Кубани женщина погибла после столкновения с поездом

В результате ДТП с участием поезда и легковушки в Краснодарском крае погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального ЛУ МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне "Орловка Кубанская – Староминская" на остановочной платформе №1 "Канеловский".

"Произошло столкновение пассажирского поезда сообщением "Самара-Адлер" с легковым автомобилем "ВАЗ 2112". Как пояснил машинист, он увидел стоящий автомобиль в колее железной дороги, во избежание столкновения, был подан звуковой и световой сигнал, применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате 26-летняя водитель, жительница Кущевского района, погибла на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров поезда нет.

В настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.