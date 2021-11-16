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Российским учреждениям культуры выплатят ковидные компенсации

Российским учреждениям культуры выплатят ковидные компенсации

Российское правительство приняло решение выделить из своего резервного фонда 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, несущих финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, - сообщил и в пресс-службе кабинета министров.

Так, Минкультуры, которое распределит субсидии между подведомственными театрально-концертными организациями, получит более 1,2 млрд рублей, еще более 606 млн рублей министерство получит для музеев. Большой театр получит напрямую 196 млн рублей, Эрмитаж - 197 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Напомним, театры, музеи и концертные площадки были вынуждены ограничить заполняемость залов и потеряли часть своих доходов, но они по-прежнему обязаны платить зарплаты, налоги и коммунальные платежи.

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