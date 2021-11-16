Российским учреждениям культуры выплатят ковидные компенсации

Российское правительство приняло решение выделить из своего резервного фонда 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, несущих финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, - сообщил и в пресс-службе кабинета министров.

Так, Минкультуры, которое распределит субсидии между подведомственными театрально-концертными организациями, получит более 1,2 млрд рублей, еще более 606 млн рублей министерство получит для музеев. Большой театр получит напрямую 196 млн рублей, Эрмитаж - 197 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Напомним, театры, музеи и концертные площадки были вынуждены ограничить заполняемость залов и потеряли часть своих доходов, но они по-прежнему обязаны платить зарплаты, налоги и коммунальные платежи.