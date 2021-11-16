Оперный певец начал голодать за Саакашвили

К голодовке в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили присоединился оперный певец Паата Бурчуладзе. Об этом он сам рассказал журналистам.

"Я хочу выразить свой умеренный протест и начать с сегодняшнего дня голодовку. Я не хочу быть соучастником смерти моего президента", - цитирует его ТАСС.

Артист выразил мнение, что с потерей Саакашвили будет потеряна Грузия.

На сегодняшний день в голодовке с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику участвуют 10 депутатов парламента Грузии, один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Георгий Барамидзе, шестеро депутатов сакребуло Рустави и четверо - сакребуло Зугдиди.