Оправдание теракта обошлось жителю Нальчика в 360 тыс рублей

Южный окружной военный суд осудил жителя Нальчика Руслана Хагабанова, обвиняемого в оправдании теракта, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, подсудимый оставил комментарий в одной из соцсетей, в котором оправдывал взрыв в здании УФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Тогда в результате взрыва самодельного взрывного устройства в здании ведомства пострадали три человека, сам боевик погиб.

Отмечается, что суд оштрафовал мужчину на 360 тыс рублей. Приговор может быть обжалован, поскольку не вступил в законную силу.