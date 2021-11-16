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На выставке "Транспорт России" покажут обновленный донской трамвай

Фото правительства Ростовской области
Фото правительства Ростовской области

В Москве сегодня открывается Международная выставка "Транспорт России", на которой Ростовская область представит проекты на общую сумму более 328 млрд рублей.

"Гвоздем" программы региона станет донской трамвай, комплексно модернизированный в Таганроге и Ростове, - передает ТАСС.

Также регион покажет ход строительства кольцевой автодороги вокруг Ростова, проект строительства нового обхода Аксая, расширение маршрутов Платова и его авиакомпании «Азимут» и многое другое.  

Возглавит донскую делегацию на выставке губернатор региона Василий Голубев, - сообщили в пресс-службе правительстве региона.

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