На выставке "Транспорт России" покажут обновленный донской трамвай

В Москве сегодня открывается Международная выставка "Транспорт России", на которой Ростовская область представит проекты на общую сумму более 328 млрд рублей.

"Гвоздем" программы региона станет донской трамвай, комплексно модернизированный в Таганроге и Ростове, - передает ТАСС.

Также регион покажет ход строительства кольцевой автодороги вокруг Ростова, проект строительства нового обхода Аксая, расширение маршрутов Платова и его авиакомпании «Азимут» и многое другое.

Возглавит донскую делегацию на выставке губернатор региона Василий Голубев, - сообщили в пресс-службе правительстве региона.