В Грузии выявили свыше 5,2 тыс случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 204 человек.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 791 115 человек.

За сутки вылечились 4 785 человек, с начала пандемии - 727 184. Умерли за сутки 83 пациента, за все время - 11 140.

За сутки сделано 52 834 теста, доля инфицированных составила 9,85%, за последние 14 дней - 9,85%.

В карантине находятся 70 человек, в стационарах наблюдаются 6 718, в ковид-гостиницах остаются 1 156.