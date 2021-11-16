Отели в Крыму на Новый год забронированы на 60%

Спрос россияне на новогодний отдых в Крыму остается высоким, несмотря на то, что в регионе ежедневного обновляются рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом.

В среднем в Крыму на новогодние каникулы забронированы 60% мест размещения в отелях и санаториях. В крупных и востребованных семейных курортных комплексах мест почти не осталось - забронировано 90%, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма, пишет "Интерфакс".

Актуальную ситуацию в туротрасли обсудят 18-19 ноября на межрегиональном форуме "Интурмаркет. Открытый Крым".

С начала года Крым уже посетили 8,7 млн человек - на 25% больше чем за аналогичный периода 2019 года. Этот гож уже стал рекордным для Крыма с постсоветского периода.