Немецкий суд пересмотрит иск экологов к "Северному потоку - 2"

Сегодня в немецком Грайфсвальде пройдет заседание высшего административного суда, который пересмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток - 2".

Слушания начнутся в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и пройдут в формате устных прений, пока запланировано лишь одно заседание. Это не значит, что сегодня будет принято решение по иску, "это остается предметом устных прений", - сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

Напомним, немецкие экологи подали иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" минувшим летом, они оспаривают решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально отклонило их заявку. В DUH объяснили необходимость пересмотра решения из-за новых методов оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа, которые могут оказаться большими, чем считалось ранее.