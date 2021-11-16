Армения 12 часов обстреливала Азербайджан

Вооруженные силы Армении продолжают совершать провокации против армии Азербайджана, об этом сообщает министерство обороны АР.

Накануне в 16:15 по местному времени (15:15 мск) армянские ВС начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов Азербайджана.

В частности, в МО АР уточнили, что огонь велся "с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы Шорджа, Дяря, Гейсу и Пембек Басаркечарского района, Чинарлы, Мосесгех, Йухары Мехраб, Айгепар и Гулалы Шемшеддинского района, а также населенного пункта Джиль Чамбаракского района" (Гегаркуникская и Тавушская области).

Обстреливались позиции ВС АР в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбине Кельбаджарского района; Галакенд, Дарйурд, Новоивановка, Гаравелилер Гедабекского района; Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Хаджаллы, Алибейли, Эсрик Джырдахан Товузского района; Кехнегышлаг Агстафинского района.

Обстрел велся до 04:30 (03:30 мск) сегодняшнего дня.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры для подавления боевой активности противника и в настоящее время держат под контролем оперативную обстановку, подчеркнули в Минобороны АР.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что трансграничные обстрелы организуются из Еревана. "Эти провокации напрямую направляются премьер-министром Николом Пашиняном, который продолжает обвинять во всем происходящем Азербайджан", - прежде всего сказал он.

"Неспроста накануне Пашинян снял министра обороны Карапетяна, который был к нему не очень лоялен, и заменил на своего заместителя Папикяна. Обвинив Азербайджан в попытке "вторжения", премьер-министр, тем не менее, снял политика, который выступал против него. Сейчас, видимо, он развяжет некую зачистку армии, обвинит высшее командование в неудачных попытках развязать конфликт. Никол Пашинян очень хорошо использует интриги, как и тактику провокаций - это его фирменный стиль как политика", - пояснил Алексей Фененко.

Эксперт обратил внимание, что в условиях, когда Пашинян использует трансграничные обстрелы как повод для кадровых чисток армии, Россия мало что может сделать, чтобы прекратить такие провокации. "Пашиняну кажется, что он имеет поддержку на Западе, и потому, когда Россия оказывает на него давление, он немедленно звонит Макрону и требует объявить еще раз, что Франция вместе с Арменией. Из-за мощной армянской диаспоры во Франции он такую поддержку, пусть на словах, получает, а дальше Пашинян начинает шантажировать Москву сотрудничеством с НАТО", - сообщил политолог.