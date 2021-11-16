Как прошли онлайн-переговоры Байдена и Си

Онлайн-встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продлилась около 3,5 часов. США и Китай сообщили об итогах переговоров лидеров.

Представитель американской администрации высокого ранга сообщила, что встреча лидеров была уважительной и прямолинейной, однако никаких прорывов после онлайн-саммита США и КНР не ожидается.

Переговоры были направлены на "развитие ответственной конкуренции" и поддержание "устойчивого положения дел" в перспективе двусторонних отношений, сообщили в Белом доме.

В начале встречи Байден отметил, что отношения США и Китая "оказывают значительное влияние <...> на весь остальной мир", соперничество между странами не должно привести к конфликту.

"Мне кажется, что нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры, чтобы ясно и честно говорить о том, в чем мы не соглашаемся, и совместно работать там, где наши интересы совпадают, особенно по жизненно важным глобальным проблемам, таким как изменение климата", - заявил он.

Американский президент указал, что "всем странам следует играть по единым правилам". США же "всегда будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников и партнеров".

"Наша обязанность - как лидеров Китая и США - гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Только простая, прямая конкуренция", - добавил Байден.

Си Цзиньпин согласился с тем, что США и Китай должны сосуществовать мирно. "Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства", - сказал он, и перечислил базовые принципы двусторонних отношений Китая и США в новую эпоху.

Первым принцип - взаимное уважение, заявил председатель КНР. "Во-вторых, это мирное сосуществование. Обе стороны обязательно должны твердо придерживаться линии неконфронтации. Американская сторона указывала на сосуществование, однако можно расширить до двух слов - мирное сосуществование", - отметил он. Третий принцип - это взаимная выгода, заявил Си Цзиньпин.

Байден и Си Цзиньпин затронули актуальную тему пандемии, проблему изменения климата. Олимпиада в Пекине и визовые вопросы не обсуждались. В ходе встречи Байден призвал КНР выполнять условия торговой сделки. "Очевидно, это существенная тема для наших отношений, выполнение Китаем условий [торговой сделки] играет значительную роль для президента", - рассказала ведущая брифинга.

Давать характеристику позиции Си Цзиньпина в Белом доме не стали, однако указали, что у Китая "другой взгляд на многие из этих вопросов".

В ходе переговоров Байден подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. По словам Си Цзиньпина, Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но примет меры, если сепаратисты переступят красную черту.

В МИД КНР по итогам встречи двух лидеров сообщили, что "стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Иране, на Корейском полуострове, а также по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным вопросам".

Си Цзиньпин и Байден оценили встречу как откровенную и результативную. Стороны надеются, что она будет содействовать улучшению взаимопонимания.