Группировка, промышлявшая легализацией мигрантов, ликвидирована в России

ФСБ РФ обезвредила преступную группировку, легализовавшую незаконных мигрантов, в том числе через ЗАГСы, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств", - цитирует сообщение ТАСС.

Преступники орудовали в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Силовики задержали 21 организатора и активного участника преступной группы, в скором времени им изберут меры пресечения.

Как установило следствие, злоумышленники за деньги помогали гражданам других государств в изготовлении через сотрудников ЗАГСов фальшивых документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми-гражданами РФ с целью их последующей легализации в стране пребывания путем оформления гражданства РФ.