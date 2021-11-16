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Черноморское побережье Кубани будет отражать натиск стихии

Черноморское побережье Кубани будет отражать натиск стихии

Сегодня на Черноморское побережье Кубани обрушится ураганный ветер, который будет дуть со скоростью до 38 м/с, - сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".

На участке от Анапы до Магри уже объявлено штормовое предупреждение, ветер уже усилился в Новороссийске – пока до 15-20 м/с, но не исключены порывы до 25-30 м/с. Об ухудшении погодных условий предупредили и жителей Геленджика, - передает "АиФ-Юг".

В целом по региону сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 3-9 тепла, в горах от -1до +4. На побережье будет теплее - до 7-12 со знаком плюс, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре осадков не ожидается, а температура воздуха в городе составит 5-7 тепла. Ветер северо-восточный и восточный, его скорость составит 5-10 м/с, порывы до 15-18 м/с.

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