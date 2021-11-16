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Байден трижды отклонял санкции в отношении России

Байден трижды отклонял санкции в отношении России

Президент США Джо Байден в текущем году трижды отклонял пакет антироссийских санкций из-за того, что они недостаточно жесткие, сообщает издание Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно. Он  заявил, что пакет санкций недостаточно жесткий", - пишет газета.

Один из высокопоставленных представителей администрации сообщил, что американский лидер не хотел причинять вред народу России, вводя санкции. По его мнению, Байден тем самым хотел изменить поведение Москвы, уточняет издание.

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