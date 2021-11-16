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Кадыров пригрозил отключить газ чиновникам, ответственным за газоснабжение

Кадыров пригрозил отключить газ чиновникам, ответственным за газоснабжение

Чиновники, которые не смогут вовремя обеспечить газом жителей Чечни, сами лишатся газоснабжения, предупредил глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном.

По его словам, жители Чечни обращаются к нему с жалобами на проблемы газоснабжения, в связи с этим он провел серьезный разговор с руководителями профильных ведомств и компаний.

"Я отметил, что вопрос газоснабжения имеет приоритетное значение. Добавил, что в домах ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят", - написал глава республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Кадырова, в компании "Газпром межрегионгаз Грозный" утверждают, что необходимое давление обеспечено, а некоторые дома не получают газ по дополнительным причинам, к которым относятся изношенность труб и кустарные подключения. Однако, подчеркнул глава региона, решить проблемы можно и без крупных денежных вливаний - исключительно за счет человеческого фактора и путем точечных мер.

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