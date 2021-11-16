Кадыров пригрозил отключить газ чиновникам, ответственным за газоснабжение

Чиновники, которые не смогут вовремя обеспечить газом жителей Чечни, сами лишатся газоснабжения, предупредил глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном.

По его словам, жители Чечни обращаются к нему с жалобами на проблемы газоснабжения, в связи с этим он провел серьезный разговор с руководителями профильных ведомств и компаний.

"Я отметил, что вопрос газоснабжения имеет приоритетное значение. Добавил, что в домах ответственных лиц будет отключена подача газа, если они не примут должных мер. Пусть на себе ощутят", - написал глава республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Кадырова, в компании "Газпром межрегионгаз Грозный" утверждают, что необходимое давление обеспечено, а некоторые дома не получают газ по дополнительным причинам, к которым относятся изношенность труб и кустарные подключения. Однако, подчеркнул глава региона, решить проблемы можно и без крупных денежных вливаний - исключительно за счет человеческого фактора и путем точечных мер.