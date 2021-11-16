Вспышка инфекции выявлена в Ташкенте

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев распорядился развернуть свыше 600 новых мест в детских больницах Ташкента из-за роста заболеваемости ОРЗ среди детей.

Ранее глава ведомства посетил ряд медицинских учреждений города, после чего провел совещание по вопросам, связанных со вспышкой инфекции.

"В этот же день в медучреждениях Ташкента было организовано более 600 дополнительных койко-мест для лечения матерей и детей", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Стоит отметить, что самые высокие показатели заболеваемости ОРЗ фиксируются в Ташкенте. В начале ноября Узбекистан приобрел у России 2 млн доз препарата "Гриппол плюс" для вакцинации детей.