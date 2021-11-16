Коронавирус нанес мощный удар по турбизнесу в России - АТОР

Только за девять месяцев текущего 2021 года турпоток иностранных граждан в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года в 24 раза - до 175,8 тыс человек, - сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ РФ.

"Туристические цели визита в Россию задекларировали 175,8 тыс иностранцев, общий въездной поток по сравнению с 2019 годом сократился почти в три раза, а туристический - как минимум в 24 раза", - говорится в сообщении "Вестника АТОР", передает ТАСС.

Больше всего иностранных туристов в текущем году побывали в России из Кубы (44,4 тыс), Германии (25,9 тыс), ОАЭ (18 тыс), Турции (15 тыс), Индии (10,6 тыс) и Катара (9 тыс), хотя в ассоциации сомневаются в лидерстве Кубы из-за статистической неточности туроператоров - скорее всего, многие визиты из Кубы и Турции совершались с другими целями, - отметили в АТОР.