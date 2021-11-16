Безоружный житель Ставрополья нейтрализовал пьяного безденежного рецидивиста с автоматом

Житель Ипатовского городского округа пришел взять в долг у односельчанина и начал стрелять из автомата, однако был обезоружен им. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

К правоохранителям обратился житель села Тахта, рассказавший, что поздно ночью его знакомый пришел к нему в нетрезвом виде, в руках у него был предмет, напоминающий автомат. Сначала гость потребовал денег в долг, а затем, услышав отказ, сделал два выстрела в воздух.

"Опасаясь за свою жизнь и предвидя возможное развитие событий, заявитель не растерялся и в ходе завязавшейся борьбы отстегнул от автомата магазин с патронами, разрядил оружие, после чего нападавший скрылся", - отметили в полиции.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел внутренних дел. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 58-летний житель села. При обыске у него был найден и изъят автомат Калашникова с двумя магазинами, а также более полусотни патронов к нему.

Экспертиза установила, что автомат представляет собой огнестрельное оружие, и он, и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Рецидивист дал признательные показания, уточнив, что обнаружил арсенал несколько лет назад на чердаке своего домовладения.

Открыто два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) УК РФ.