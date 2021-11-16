Вакцинироваться Pfizer платно в Казахстане можно будет уже в 2021 году

Министр здравоохранении Казахстана Алексей Цой сообщил, что вскоре жители страны смогут платно вакцинироваться препаратом Pfizer.

"Важное решение принято. Правительство поддержало, чтобы в коммерческий сегмент направить Pfizer. Сейчас прорабатывается механизм, определяется место. Мы планируем, что все регионы Казахстана обеспечим вакциной, чтобы она могла быть использована в коммерческом сегменте", - рассказал Цой.

Импортная вакцина будет использоваться в тех случаях, когда гражданин планирует международные поездки и ему необходим паспорт вакцинации с признанной в ВОЗ вакциной от коронавируса.

Сколько будет стоит прививка Pfizer пока неизвестно, отметил министр. До конца 2021 года препарат должен поступить в оборот.

"Очень важно соблюдение всех требований холодовой цепи. Скорее всего, это будет на объектах, которые уже сейчас занимаются вакцинацией, там, где есть холодильное оборудование, определенные требования", - отметил он.

В настоящее время привиться Pfizer в Казахстане могут бесплатно беременные и кормящие женщины, а также подростки.