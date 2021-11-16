Жители Ставрополья пережили тройную автоаварию

В результате тройного ДТП в Кочубеевском районе Ставропольского края пострадали два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по региону.

Автоавария произошла на 20 км дороги "Подъезд к городу Черкесску". Водитель "Лады Весты" на высокой скорости двигался из Черкесска в Невинномысск.

Во избежание столкновения с остановившейся для поворота машиной он попытался объехать ее по обочине, однако вылетел на встречную полосу, где врезался сначала в КАМаз, а потом в "Ладу Гранту".

Отмечается, что водитель и пассажир "Гранты" получили повреждения. "Вестой" управлял 18-летний житель соседнего региона со стажем вождения в полгода.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.