Опрос показал, как меняется трудоспособность россиян с приходом холодов

Около половины россиян работают хуже в холодное время года, показал опрос Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", пишет РИА Новости.

Об ухудшении работоспособности в холода сообщили 43% респондентов. Россияне пожаловались на быструю утомляемость в морозы (39%), сонливость (29%), сложный подъем утром из-за темноты (15%), апатию из-за короткого светового дня (11%), обострение депрессии (6%).

Чтобы побороть такие состояние, россияне принимают витамины (35%), пьют больше кофе (33%), активнее занимаются спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).

О том, чтобы работать из дома зимой мечтают 31% респондентов. Четверть опрошенных хотели бы, чтобы зимой рабочий день начинался на час позже, в более светлое время, 17% россиян были бы рады иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в России на час в холодное время года, так как трудоспособность россиян падает.