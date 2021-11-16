Украинский омбудсмен рассказала о пугающих симптомах у Саакашвили

Экс-президент Грузии испытывает серьезные проблемы со здоровьем - у него появились тревожные симптомы, однако врачей к нему власти не пускают, рассказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, прибывшая в Грузию, чтобы посетить политика.

"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", - сообщила она в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, несмотря на это, медиков, которые намерены провести необходимые процедуры, не пускают к заключенному.

Денисова уточнила, что собирается лично проверить, насколько соблюдаются права гражданина Украины Саакашвили, сегодня, однако пока разрешения или отказа в посещении она не получила.