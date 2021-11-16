Каспийское месторождение "Каламкас-море" будут разрабатывать "Лукойл" и "Казмунайгаз"

Российский "Лукойл" и казахстанский "Казмунайгаз" подписали обязывающее соглашение об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря, - рассказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Подписали обязывающее соглашение об основных принципах по Каламкас-морю", - поведал он, передает ТАСС.

"Лукойл" уже участвует в ряде крупных казахстанских проектов - компании принадлежит 13,5% в проекте "Карачаганак" и 5% в проекте "Тенгиз". "Лукойлу" также принадлежит 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, единственном частном магистральном трубопроводе на территории России и Казахстана.

Нынешним летом этого года "Лукойл" также подписал соглашение с казахстанским "Казмунайгазом" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби".