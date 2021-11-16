Проигрыш в игре с Францией заставил КФФ пересмотреть финансирование

Казахстанская федерация футбола после разгромного проигрыша Франции отказалась от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур, - сообщил генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин.

"Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли", - отметил Айтхожин, передает Sputnik Казахстан.

В Казахстане нет резерва национальной команды, а те игроки, которые заменили лидеров, не готовы еще играть на международном уровне, - добавил Айтхожин, посетовав, что в уходящем и предыдущем годах КФФ получила из государственного бюджета по 200 млн тенге, которые ушли на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям.

С будущего 2022 года года федерация приняла решение отказаться от госфинансирования, организация будет существовать за счет поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег.

Напомним, сборная Казахстана в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 проиграла Франции со счетом 0:8.