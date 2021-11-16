В горах Сочи на Новый год могут отдохнуть более 250 тыс туристов

В предстоящие новогодние праздники горные курорты Сочи рассчитывают принять свыше 250 тыс отдыхающих.

"Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тыс туристов. Мы понимаем всю меру ответственности. Второй год подряд санаторно-курортная отрасль работает в условиях пандемии коронавируса", - рассказала заместитель главы Сочи Инна Петухова, передает портал Юга.ру.

Подготовка к зимнему сезону 2021-22 уже началась на канатных дорогах горнолыжных курортов. Этой зимой кабинки канатных дорог будут дезинфицировать каждые 3 часа. Соблюдение соцдистанции будет контролироваться - в очереди на подъемники в зонах посадки установят ограничительные барьеры. Разграничивать потоки туристов будут волонтеры. Не исключено, что будут введены ограничения на продажу прогулочных ски-пассов в утренние и вечерние популярные часы.