Казахстан будет получать электроэнергию из России

Казахстан договорился с Россией об экспорте электроэнергии, - сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия, которые будут прорабатываться между коммерческими компаниями", - сказал он, передает ТАСС.

На встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в том числе вопросы нефтегазовой отрасли, - добавил Новак.

Известно, что в "идеальном сценарии" "Интер РАО" может поставлять Казахстану порядка 600 МВт электроэнергии, - сообщила ранее врио главы блока трейдинга компании Александра Панина.