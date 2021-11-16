Абхазия получила первую партию российской антикоронавирусной вакцины

В Абхазию прибыли первые 6 тыс доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Антиковидная вакцина "Спутник V" прибыла в Абхазию. Препарат приобретен за счет средств бюджета республики. Вакцинация населения российским двухкомпонентным препаратом начнется уже на этой неделе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Руководству Абхазии и министерству здравоохранения страны удалось договориться с Россией о приобретении 30 тыс доз вакцины "Спутник V", переговоры о ее поставках вел лично президент Аслан Бжания.

Напомним, на сегодняшний день в Абхазии выявлено 33 196 заболевших коронавирусом, выздоровели 27 756 человек, умерли 483 пациента.