В Пентагоне рассказали об опасном сближении с кораблем США вертолета Ирана

На минувшей неделе вертолет ВМС Ирана осуществил "небезопасное и непрофессиональное" сближение с американским десантным кораблем USS Essex над Оманским заливом, - заявлением сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Вертолет летел примерно в 25 ярдах (примерно 23 м) по левому борту USS Essex, в какой-то момент снизившись до высоты примерно в 10 футов (около 3 м) над поверхностью воды, и трижды облетел корабль", - отметил официальный представитель Министерства обороны США.

"Не вдаваясь в детали, могу сказать, что экипаж USS Essex принял надлежащие меры по защите личного состава", - подчеркнул он.

Инцидент не отразился ни на проходе вертолетоносца Essex сквозь Оманский залив, ни в целом на действиях ВМС США с участием этого корабля, однако это не означает, что это не был небезопасный и непрофессиональный акт, - убежден Кирби.

Инцидент произошел 11 ноября, - добавили в Пентагоне.