Новые сертификаты о вакцинации могут включать фото владельца

С сегодняшнего дня в России стартует выдача новых бумажных сертификатов о прививке против COVID-19 – они будут выдаваться в многофункциональных центрах (МФЦ).

Сейчас при вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода - тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет важна для граждан, либо не зарегистрированных на "Госуслугах", либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ. Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, - передает РИА Новости.

В то же время СМИ утверждают, что сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке, пишет газета "Известия" со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.

"Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава", - рассказал источник изданию.

Фотография в сертификате ускорит его проверку, так как отпадает необходимость показывать паспорт, и нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах, что поможет избежать очередей.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, первый из которых предполагает, что с их помощью граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, вторая инициатива вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.