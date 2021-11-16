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Украина подсчитала реальные убытки от запуска "Северного потока - 2"

Украина подсчитала реальные убытки от запуска &quot;Северного потока - 2&quot;

В случае запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина ежегодно будет терять $2 млрд, - заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток - 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", - отметил Витренко, передает РИА Новости.

Глава "Нафтогаза" заявил, что, по его мнению, трубопровод "угрожает мировой безопасности", поэтому Украина рассчитывает на помощь США и ожидает, что Конгресс США наложит санкции на его оператора - Nord Stream 2 AG, потому что "Россия использует газ в качестве оружия и играет не по правилам, ставя под угрозу весь континент и глобальную безопасность", - заключил украинский чиновник.

Напомним, в России неоднократно объясняли, что "Северный поток - 2" - это чисто коммерческий проект, и Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но это зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

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