Гинцбург рассказал об особенностях новой назальной вакцины от коронавируса

Новая назальная антикоронавирусная вакцина, разработанная российским учеными, в скором времени может прийти на смену прививкам, - рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - поведал он, передает РИА Новости.

Что касается вопроса об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки, то он будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа на него пока нет, - добавил ученый.

Напомним, в середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.