Стали известны предварительные данные переписи населения (ВИДЕО)

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, отмечен рост населения – показали первые данные Всероссийской переписи населения, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

"Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписались значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе промежуточных оценок численности населения. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ставропольский край. В этих субъектах мы видим увеличение численности жителей", - сказал он, передает ТАСС.

Данные пока неточные – они ориентировочные и могут отличаться от промежуточной статистики Росстата. Также есть дубли в переписных листах, которые еще предстоит убрать.

Уточнение уже имеющихся данных в ходе переписи населения необходимо, так как за 10 лет многие люди меняют место жительства, происходит изменение миграционных потоков, и статистическая погрешность становится довольно масштабной. Вот благодаря переписи ее можно устранить, - отметили в пресс-службе Росстата.

Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.