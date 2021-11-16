В столичный регион пришло похолодание

Сегодня жителей столичного региона ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и около нуля градусов, - сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус один - плюс один градус, а в ночь на среду похолодает еще больше - температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов, - передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус четырех - плюс одного градуса, а в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, западный, его скорость составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет высоким и составит около 758 мм рт ст.