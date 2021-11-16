В Казахстане за сутки меньше тысячи новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане был выявлен лишь 931 новый заболевший коронавирусом, - сообщили в Минздраве страны.

По числу выявленных случаев коронавирусной инфекции лидируют Северо-Казахстанская, Павлодарская области и Алматы – в них 129, 120 и 114 новых заболевших соответственно. Более ста случаев заболевания также отмечено в Нур-Султане (110) и в Карагандинской области (105), - передает Sputnik Казахстан.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 16 человек, от вирусной пневмонии - 2 человека, сообщили в Минздраве.

На 16 ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 34 068 человек, из них в стационарах находится 6 778 пациент, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 958 468 случаев коронавируса.