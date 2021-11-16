Блинкен обвинил РФ в безответственном поведениив космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что состоявшееся в понедельник испытание Россией противоспутниковых систем противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе.

По его словам, события 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами.

Американский госсекретарь отметил, что США вместе с союзниками будут искать способы реагирования на испытание Россией космического оружия. Блинкен также обратился ко "всем ответственным космическим нациям" с призывом вместе разработать нормы ответственного поведения на орбите Земли.

Напомним, 15 ноября в госдепартаменте США сообщили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате чего возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции (МКС).