Ученые из Radiant Energy выяснили, где электромобили помогают, а где вредят окружающей среде

Электромобили призваны бороться с загрязнением окружающей среды, но в некоторых странах они выбрасывают больше углекислого газа, чем автомобили, работящие на бензине, пишет Reuters.

Группа Radiant Energy (REG) сравнила выбросы газа, вызванные работой бензинового двигателя и зарядкой электромобиля. В исследовании сравнивались выбросы, вызванные зарядкой Tesla Model 3 на 100 км пути, с выбросами от среднего бензинового автомобиля, проехавшего такое же расстояние. Страны, где зарядка электромобиля чище, чем вождение автомобиля с бензиновым двигателем, используют много гидроэлектрической, ядерной или солнечной энергии.

Данные REG показывают, что электромобили в Польше и Косово на самом деле создают больше выбросов углерода, потому что их электрические системы сильно зависят от угля. Однако в других европейских странах использование электромобилей снижает выбросы. Сокращение выбросов углекислого газа зависит от того, какая энергия снабжает электросистемы, и от времени суток, когда заряжается транспортное средство.

Страны с наибольшей экономией углеродного газа от электромобилей используют много ядерной и гидроэлектроэнергии. Первой была Швейцария со стопроцентной экономией углерода по сравнению с бензиновыми автомобилями. Далее шли Норвегия с 98 процентами, Франция с 96 процентами, Швеция с 95 процентами и Австрия с 93 процентами. Исследование было основано на общедоступных данных об использовании электроэнергии в Европе и Европейском агентстве по окружающей среде (ЕАОС).

Страны с наименьшим уровнем экономии углеродного газа - Кипр (4%), Сербия (15%), Эстония (35%) и Нидерланды (37%). Водитель электромобиля в Германии снижает выбросы парниковых газов на 55 процентов по сравнению с бензиновым автомобилем. Германия использует смесь возобновляемых источников энергии и угля для производства электроэнергии.

Германия и Испания вырабатывают много электричества от солнца и ветра. Но солнце и ветер не могут в равной степени обеспечивать систему электроснабжения страны в течение дня. По этой причине количество выбросов углекислого газа, сэкономленное при вождении электромобиля, зависит от времени суток, в которое он заряжается. Зарядка днем, когда больше солнца и ветра, экономит на 16–18 процентов больше углерода, чем ночью, когда в электроэнергетических системах с большей вероятностью будет использоваться газ или уголь.

Исследование было опубликовано незадолго до переговоров по транспорту в среду на заседании ООН по климату в Глазго. В ходе встречи группа стран, компаний и городов пообещала прекратить выпуск газовых автомобилей к 2040 году.

Но исследование показало, как способность автомобильной промышленности сокращать выбросы зависит от того, какие национальные энергосистемы используют для производства электроэнергии. Европейские страны не решили, как сократить выбросы углерода и как хранить некоторые виды возобновляемой энергии в своих системах.

Разрыв в выбросах между электрическими и бензиновыми автомобилями за последние годы сократился. В Европе автопроизводители обязаны соблюдать стандарты ЕС по сокращению выбросов углерода. Они сделали свои бензиновые двигатели более экономичными. В результате выбросы углерода от новых автомобилей с бензиновым двигателем в Европе упали в среднем на 25 процентов в период с 2006 по 2016 год, говорится в информации ЕАОС.

Продажи электромобилей в Европе поддерживаются государственными расходами и правилами, запрещающими использование новых автомобилей с бензиновыми двигателями после 2035 года. Примерно каждый пятый автомобиль, проданный в Европе с июля по сентябрь этого года, был электрическим.

Автопроизводители, включая General Motors, Stellantis и Volkswagen, поставили перед собой цель продавать в Европе в основном электромобили в ближайшие годы. Американский производитель автомобилей General Motors заявил, что к 2022 году у него появятся все новые электромобили.