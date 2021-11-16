Турция ждет принца из Эмиратов

Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершит первый за 10 лет визит в Турцию на следующей неделе, сообщили Middle East Eye два официальных турецких источника. Ожидается, что визит, который станет продолжением нормализации отношений между ОАЭ и Турцией, состоится 24 ноября.

Как отмечает "Сабах", турецкие чиновники охарактеризовали визит наследного принца как "начало новой эры" в двусторонних отношениях после нескольких лет конфронтации, возникшей после того, как Анкара обвинила ОАЭ в поддержке попытки государственного переворота в 2016 году и подрыве интересов Турции в Ливии.

Источник, знакомый с ходом подготовки к визиту наследного принца, заявил о растущем интересе Эмиратов к турецким компаниям оборонно-промышленного комплекса, которые за последние годы расширили возможности местного производства. Сообщается, что Инвестиционное управление Абу-Даби и другие эмиратские компании также заинтересованы в сфере здравоохранения, финансово-технологическом секторе и других турецких отраслях.

Ранее в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, в ходе которого лидеры обсудили отношения между Турцией и ОАЭ, а также региональную проблематику.

В официальном информагентстве ОАЭ отметили, что лидеры "обменялись мнениями относительно перспектив двусторонних отношений, их укрепления и развития таким образом, чтобы они служили общим интересам двух народов и стран".

Эрдоган ранее отметил, что страны, имевшие разногласия по ряду вопросов, в последние месяцы добились прогресса в двусторонних отношениях. "Телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с шейхом Мохаммедом бен Заидом прошел в очень позитивной и дружеской манере", - прокомментировал переговоры советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш в Twitter. Он добавил, что разговор между двумя лидерами открывает "новую фазу" в отношениях, поскольку ОАЭ нацелены на сотрудничество с целью обеспечения стабильности и процветания всех региональных стран и их народов.

Беседа состоялась через две недели после того, как Эрдоган провел в Анкаре переговоры с советником по национальной безопасности ОАЭ Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, обсудив в том числе инвестиции.

Визит шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна стал первым официальным визитом на высшем уровне официального представителя Эмиратов в Турцию с 2016 года. Выступая перед прессой в тот же день Эрдоган сообщил, что на протяжении нескольких месяцев страны поддерживали контакты, что и помогло им достичь нынешнего уровня в отношениях. Президент выразил уверенность, что в ближайшее время ОАЭ сделают "серьезные инвестиции" в Турцию, отметив, что стороны добились прогресса в улучшении двусторонних отношений за последние месяцы. "За несколько месяцев, проведя некоторые переговоры с администрацией Абу-Даби, мы пришли к определенной точке", - отметил Эрдоган. "Я также рассматриваю возможность встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом", - добавил он.

На отношения двух стран повлияла региональная напряженность, особенно конфликт в Ливии, где Анкара и Абу-Даби поддерживали противоборствующие стороны. В прошлом году Турция обвинила Эмираты в том, что их действия привели к хаосу на Ближнем Востоке из-за вмешательства в дела Ливии и Йемена, в то время как ОАЭ и ряд других стран, в свою очередь, критиковали действия Турции.

Рекордно низкого уровня отношения между Турцией и ОАЭ достигли, когда Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с администрацией Абу-Даби после заключения Эмиратами соглашения о нормализации отношений с Израилем. Официальные турецкие лица тогда заявили, что ОАЭ поддерживают террористические организации, ведущие антитурецкую деятельность, используя эти группы в качестве политического и военного инструмента за рубежом.

ОАЭ поддержала Арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая в 2015 году начала в Йемене военную операцию против повстанцев-хуситов. В Ливии Абу-Даби оказали поддержку Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. В Сирии он поддерживал Башара Асада.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, введении эмбарго и блокады. В январе этого года Абу-Даби последовал примеру Саудовской Аравии в снятии блокады с Катара. В июне стало известно, что ОАЭ намерены восстановить отношения с Турцией и другими странами региона. Кроме того, за последние месяцы Турция снизила напряженность в отношениях с рядом арабских государств, таких как Саудовская Аравия и Египет.

Эрдоган выразил надежду на то, что в результате дипломатических усилий по улучшению отношений с Каиром и некоторыми арабскими странами Персидского залива после многих лет напряженности Турция сможет максимизировать с ними сотрудничество на взаимовыгодной основе.