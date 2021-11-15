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Берлин подтвердил допуск украинских компаний к сертификации оператора "Северного потока-2"

Берлин подтвердил допуск украинских компаний к сертификации оператора &quot;Северного потока-2&quot;

Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило допуск украинских компаний "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" к процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" - компании Nord Stream 2 AG, о котором ранее заявили их представители.

"Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять свое мнение", - заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В ведомстве уточнили, что права вето "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" не получили.

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