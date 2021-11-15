Медики из Казахстана прошли стажировку в Турции
Медицинские работники Туркестанской области Казахстана прошли стажировку в Стамбуле, сообщает пресс-служба акима региона.
Целью стажировки стало повышение квалификации специалистов и освоение новейших технологий. В Стамбул отправились 30 медицинских работников из Туркестана, Кентау, Ордабасинского, Арысского, Байдибекского, Тюлькубасского, Отрарского, Сайрамского и Жетысайского районов.
Поездка состоялась при поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.
Ожидается, что стажировка медиков повысит качество медицины в Туркестанской области. Всего в этом году в регионе квалификацию повысили 2 445 медицинских работников.