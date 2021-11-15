В КЧР откроется первая станция по выработке кислорода для ковид-госпиталей

В январе 2022 года распахнет свои двери первая кислородная станция при ковидном госпитале на базе Черкесской городской клинической больницы, сообщает оперштаб республики.

"Кислородная станция будет представлять собой газораспределительную установку мощностью производства до 2 т кислорода в сутки. Этого объема хватит для обеспечения обычной работы самого крупного госпиталя в КЧР", - цитирует представителя оперштаба "Интерфакс".

Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется построить еще одну станцию на базе Усть-Джегутинской больницы, перепрофилированной под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.