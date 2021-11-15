В Ставрополе открылся ледовый каток

На площади Ленина в Ставрополе открылась ледовая арена, сообщает пресс-служба администрации города.

"График работы катка разработан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Арена будет работать ежедневно, первый сеанс начнется в 10 часов, а последний - в 22 часа. Каждый сеанс будет длиться час. Между ними установят перерыв в 2 часа", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в перерыве будет проводиться проветривание помещений. Коньки будут обрабатывать ультрафиолетовыми лампами при сушке и дезинфицирующим средством.

Помимо этого, посетителям вместе с билетами выдадут маску, перчатки и одноразовые носки. Для прохода на каток гражданам понадобится и QR-система регистрации.

Территорию катка разметили для соблюдения социальной дистанции. Сохранять ее на лавочках позволят воздушные шары. А выходящие с катка посетители не будут контактировать с тем, кто только собирается на лед.