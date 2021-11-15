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Еще один дом частично обвалился в Батуми

Еще один дом частично обвалился в Батуми

Стена многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Руруа, обвалилась в Батуми. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По предварительным оценкам, находиться в здании может быть опасно для жизни, поэтому власти приняли решение экстренно эвакуировать всех жильцов.

Руководитель службы муниципального обслуживания мэрии Джаба Беридзе пояснил, что сначала их поселят в гостиницу, а затем, при необходимости, для них снимут жилье.

"Бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули изучит здание, и мэрия примет дальнейшие решения в соответствии с заключением", - цитирует чиновника Sputnik Грузия.

Напомним, 8 октября в Батуми произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме, погибли девять человек, в том числе трое детей.

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