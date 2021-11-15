Самаркандский аэропорт будет закрыт еще месяц

Аэропорт "Самарканд" останется закрытым до середины декабря, об этом сообщается в Telegram-канале оператора аэропортов Узбекистана.

"В международном аэропорту "Самарканд" продолжаются работы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса и нового аэронавигационного оборудования. В связи с чем закрытие аэропорта продлевается до 15 декабря текущего года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что все авиарейсы будут, как и сейчас, перенаправляться в другие международные аэропорты Узбекистана: "Навои", "Бухара", "Карши". Из них пассажиры смогут посредством наземного трансфера добраться до Самарканда.

Напомним, новая воздушная гавань строится в рамках подготовки к саммиту ШОС, который назначен на следующий год.

Напомним, аэропорт Самарканда был закрыт 20 октября, предполагалось, что он вернется в строй 20 ноября.