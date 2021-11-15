Автотрассы в обход Гудермеса и Владикавказа будут построены к 2024 году

В Росавтодоре сообщили о том, что завершение строительства автомобильных дорог в обход Гудермеса в Чечне и Владикавказа в Северной Осетии запланировано на 2024 год.

"Сейчас работы ведем на III этапе [дороги в обход] Гудермеса, дорожники устраивают опоры для возведения эстакады и путепровода. Они войдут в состав развязки на пересечении с дорогой Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в обход Владикавказа к концу 2024 года будет построена современная четырехполосная магистраль. Дорога выведет грузовики с городских улиц, освободив региональный центр от выхлопных газов. Кроме того, Росавтодор также модернизировал федеральную трассу А-162, соединяющую города Северной Осетии – через реку Ардон построили новый мост с подходами, старый переход стал пешеходным.