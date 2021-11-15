Учреждения культуры Краснодара останутся закрытыми минимум неделю

Власти Краснодара продлили как минимум на неделю коронавирусные ограничения, наложенные на театры и музеи города из-за всплеска числа заболевших новым коронавирусом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оставил в силе коронавирусные ограничения, продлив их до 21 ноября включительно. Также запрещены массовые мероприятия, в кафе и рестораны пускают только с QR-кодами о вакцинации, как и в торговые центры на курортах края, передает портал Юга.ру.

Свои спектакли перенесли Новый театр кукол, Муниципальный концертный зал и Дворец искусств, до 25 ноября закрыта продажа на спектакли Молодежного театра "Премьера". Также до 21 ноября включительно отменены все запланированные до 21 ноября включительно мероприятия в Театре драмы, "Одном театре" и музее Коваленко, говорится в сообщении.