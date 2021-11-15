Аферистку, кравшую материнские капиталы, осудят в Черкесске

В Черкесске окончено расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Как считает следствие, в 2019 году 36-летняя женщина вместе с неизвестным подельником обманула четверых граждан, сообщив, что им положены допвыплаты по сертификатам на материнский капитал.

"Сообщники предложили помочь оформить документы для получения неиспользованных средств. Введенные в заблуждение люди согласились и передали им личные документы", - пояснили в полиции.

Затем злоумышленники с помощью этих данных направили в кредитную организацию информацию о наличии неиспользованных средств маткапитала, получили за потерпевших деньги в виде займов и похитили их.

По двум сертификатам было украдено около миллиона рублей, еще в двух случаях мошенники не смогли реализовать умысел по не зависящим от них обстоятельствам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.